Melanzane ‘ndorate e fritte: la ricetta napoletana

Le melanzane sono un ortaggio protagonista di numerosi piatti della tradizione culinaria partenopea. Tra questi ci sono le melanzane ‘dorate e fritte, una ricetta semplice e gustosa che può essere servita come contorno o come secondo. Le melanze non sono solo fritte ma prima vengono passate nella farina e nell'uovo. Successivamente - se si vuole un piatto più sostanzioso - possono anche essere farcite con provola o mozzarella. Insomma una bontà gradita sempre a tutti che può essere servita in qualsiasi occasione. Per chi volesse preparale a casa, ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

5 melanzane lunghe

2 uova

200 g di farina 00

Per friggere:

1 l di olio di semi di arachidi

Procedimento:

Tagliate le melanzane, dal lato lungo, a fettine dello spessore di 1 cm. Disponetele in uno scolapasta, salate abbondantemente e lasciare riposare per 15 minuti sotto un peso. Sciacquatele e asciugatele con carta assorbente. In una ciotola sbattete le uova. Impanate le melanzane passandole prima nell’uovo e poi nella farina. Riscaldate in un’ampia padella l’olio e friggete le melanzane da entrambi i lati fino a farle dorare. Sgocciolate e poggiate le melanzane in un piatto con carta assorbente. Servitele ben calde.

P.s. Se piace, potete anche farcire con la mozzarella. Una volta fritte disponete in una teglia da forno una melanzana fritta, uno strato di mozzarella e un’altra melanzana. Infornate per 10 minuti in forno preriscaldato a 160°, sfornate e servite.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi