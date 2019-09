Melanzane alla scapece: la ricetta napoletana

Conoscerete sicuramente le zucchine alla scapece ma forse non la sua variante con le melanzane. Si tratta di un contorno altrattanto semplice e gustoso, ideale per accompagnare sia piatti di carne che di pesce. Le melanzane (come le zucchine) alla scapece sono una ricetta tipica napoletana che un tempo si preparava per conservare più a lungo le melanzane dopo la frittura. Per la buona riuscita del piatto dovete scegliere le melanzane scure (di forma allungata) e foglie di menta appena raccolte. NapoliToday vi propone la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di melanzane lunghe

10 foglie di menta

1/4 di bicchiere di aceto di vino bianco

1/4 di bicchiere di acqua

1/2 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Tagliate le melanzane a fette non troppo sottili (o a tocchetti, se preferite) senza sbucciarle. Ponetele in uno scolapasta e salatele abbondantemente. Lasciatele riposare per 15/20 minuti in modo che perdano acqua. Sciacquatele e asciugatele con un panno. In una padella friggete le melanzane. Appena dorate scolatele e asciugate l’olio con della carta assorbente. In un pentolino unite l’acqua all’aceto e portate a ebollizione. Unite in una ciotola le melanzane, l’aceto, la menta e l’aglio sminuzzato grossolanamente al coltello. Salate e piacere. Lasciate riposare prima di servire per almeno 2 ore in modo che le melanzane insaporiscano.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi