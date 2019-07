“Melanzane a scarpone ripiene”: la ricetta napoletana

Un delizioso mix a base di polpa di melanzane, pomodorini, olive nere, capperi, pangrattato e mozzarella, adagiato in una melanzana che, per la sua forma, ricorda una piccola “scarpetta”. Da qui il nome “Melanzane a scarpone ripiene”. Si tratta di un piatto tipico napoletano nato dalla fantasia dei cuochi francesi, che, alla corte del re Borbone Ferdinando I, nel 1700, inventarono questa gustosa ricetta. L’arte culinaria dei Monsù (così venivano chiamati a Napoli i cuochi di oltralpe) ha contaminato la nostra cucina dando origine a numerose pietanze, oggi parte della tradizione culinaria partenopea. Tra questi c’è questo piatto colorato e profumato, ideale da preparare per una cena estiva in compagnia. Per chi volesse deliziare i suoi ospiti con un piatto sfizioso, ecco la ricetta tradizionale delle “Melanzane a scarpone ripiene”.

Ingredienti per 4 persone:

5 melanzane

300 gr di pomodori del Piennolo

100 gr di olive nere denocciolate

50 gr di capperi sotto sale

150 gr di mozzarella

50 gr di parmigiano grattugiato

qualche foglia di basilico

olio extravergine di oliva

sale

olio di semi di arachidi

Procedimento:

Tagliate le melanzane a metà e svuotate della polpa senza romperle. Disponetele su un piano, salatele abbondantemente e copritele con un panno per far loro perdere l’acqua. Eliminate il sale in eccesso e disponete le melanzane tagliate a metà su una teglia ricoperta di carta da forno; ponete per 10 minuti in forno preriscaldato a 180°C. Nel frattempo tagliate la polpa delle melanzane a dadini e friggete in olio di semi di arachidi. Appena dorati scolateli e metteteli in un piatto coperto con carta assorbente. In una padella con un filo d’olio scottate i pomodorini tagliate in quattro pezzi. Mescolate in una ciotola le melanzane fritte, i pomodorini appena scottati, le olive nere, i capperi dissalati, il parmigiano grattugiato e la mozzarella tagliata a cubetti molto piccoli. Levate dal forno le barchette di melanzane e riempitele con il composto che avete creato. Infornate per altri 15 minuti. Guarnite con qualche foglia di basilico e servite ben calde.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi