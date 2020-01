McDonalds lancia McCrunchy Bread: in anteprima, gratis, a Napoli

Da McDonald's arriva McCrunchy Bread, un nuovo prodotto che porta in tutti i McDonald's italiani pane e Nutella. In occasione del World Nutella Day, mercoledì 5 febbraio, il McCrunchy Bread sarà disponibile nel Mc Donald's di via Merliani, al Vomero. Sarà offerto gratuitamente, in anteprima, dalle 15:00 alle 18:00.