Mascherine di Carnevale di frolla al cioccolato: golosi e divertenti biscotti

Le mascherine di Carnevale sono biscotti golosi e divertenti, perfetti da preparare in questi giorni.

Per realizzarli, non è indispendabili avere un tagliabiscotti apposito, ma sarà sufficiente creare un cartamodello su carta forno (trovate un breve tutorial fotografico anche in fondo alla ricetta).

INGREDIENTI PER LA PASTA FROLLA (circa 15 mascherine di 10-12 cm)

160 gr di farina

60 gr di burro

60 gr di zucchero

1 uovo intero

un pizzico di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia (oppure la scorza di mezzo limone o di mezza arancia bio)

PER COPERTURA E DECORAZIONI

150 gr di cioccolato fondente (oppure al latte)

confettini-codette miste

PREPARAZIONE

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, al centro mettete lo zucchero ridotto prima a velo in un mixer insieme all'aroma che avete scelto (la vaniglia, il limone oppure l'arancia), poi il burro tagliato a piccoli cubetti, le uova, il lievito. Lavorate tutto rapidamente con la punta delle dita finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati (potete anche utilizzare una planetaria con la frusta a foglia). Formate una palla con l'impasto, avvolgetelo con la pellicola per alimenti e mettete in frigo a riposare per almeno mezz'ora.

Togliete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, stendetela con un matterello aiutandovi con un po' di farina o di zucchero a velo per evitare che si attacchi al piano di lavoro fino a formare un disco di circa mezzo centimetro.

A questo punto siete pronti per ricavare i vostri biscotti a forma di mascherina con l'ausilio di un apposito tagliabiscotti oppure con cartamodelli disegnati su carta forno e con un coltellino a punta sottile (Foto 2).

Man mano che li tagliate, adagiate i vostri biscotti su una leccarda ricoperta da carta forno, ben distanziati tra loro, e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 10 minuti, finché i bordi non si saranno lievemente dorati. Una volta cotti, metteteli a raffreddare su una gratella per dolci.

E ORA PASSIAMO ALLA COPERTURA IN CIOCCOLATO E ALLE DECORAZIONI

Mettete della carta forno o alluminio sotto la gratella su cui avete adagiato i biscotti. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e, con l'ausilio di un cucchiaino, ricoprite ogni biscotto (per intero, per metà, oppure solo agli angoli).

A questo punto, completate la decorazione con le codette miste. Lasciate solidificare le vostre coperture (a temperatura ambiente oppure in frigo, se volete velocizzare un poco i tempi) e poi sarete pronti per gustare la vostra golosa merenda di Carnevale.

CARTAMODELLO - tutorial fotografico (il rettangolo di carta forno di partenza è di circa 12x6 cm)

FASE 1 - Piegate a metà il vostro rettangolo di carta forno e ritagliate come vedete in foto per ricavate l'ovale esterno

FASE 2 - piegate a metà, questa volta in senso orizzontale, e tagliate un piccolo semicerchio all'interno per ricavare l'occhio

Aprite e avrete il vostro cartamodello da poggiare sulla frolla per ritagliare le vostre mascherine.