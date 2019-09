Linguine con tonno e capperi: velocissime e saporite

Veloci, buonissime e, soprattutto, perfette da preparare per un pranzo 'improvvisato', con ingredienti che, in genere, abbiamo tutti in frigo o in dispensa: ecco le linguine con tonno e capperi.

Per questo primo piatto, certo, non occorre una vera ricetta, ma è utilissimo qualche consiglio per prepararlo (e servirlo) al meglio ai vostri ospiti, magari dell'ultimo minuto, come qualche compagno di classe dei vostri figli.

Per prima cosa, è fondamentale che scegliate materie prima di ottima qualità.

Ecco, quindi, le dosi di base per due persone che potrete poi variare in base al numero di commensali.

Mettete a cuocere 160 gr di linguine in abbondante acqua bollente e salata e intanto preparate il vostro sughetto (bianco) al tonno.

Affettate sottilmente mezzo cipollotto (o anche intero, se ne gradite particolarmente il sapore) e mettetelo a soffriggere in un'ampia padella con un bel giro d'olio extra vergine d'oliva, aggiungendo un cucchiaio di capperi dissalati e del prezzemolo lavato e tritato.

Aggiungete circa 80 gr di filetti di tonno sott'olio ben sgocciolati, mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta e lasciate insaporire pochi minuti a fiamma bassa, coperto.

Scolate la pasta al dente (tenete da parte un mestolo di acqua di cottura), versatela nella padella con il sugo di tonno e capperi, mescolate delicatamente e, se occorre, aggiungete poco alla volta, un po' d'acqua di cottura che avete tenuto da parte.

Completate con altro prezzemolo fresco tagliuzzato grossolanamente e, se le gradite, con una spolverata di pepe. Servite subito.

NOTE

Se amate il piccante, potete anche aggiungere del peperoncino all'inizio della preparazione, nel soffritto di cipollotto e capperi.

In alternativa alle linguine, potete usare anche spaghetti o vermicelli

Per arricchire maggiormente il piatto e dargli freschezza, potete aggiungere al sughetto in cottura anche il succo e la buccia grattugiata di mezzo limone biologico

