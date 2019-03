Linguine al sugo di tonno e olive: ecco la ricetta di un primo saporito, velocissimo e facile da preparare.

Il primo consiglio che vi diamo è sempre quello di scegliere materie prime di ottima qualità

INGREDIENTI (per 3 persone)

240 gr di linguine

250 gr di polpa di pomodoro in pezzettoni

100-120 gr di tonno sott'olio sgocciolato (preferite filetti grandi, in vetro)

circa 15 olive nere denocciolate

olio extra vergine di oliva

sale

peperoncino(facoltativo)

uno spicchio d'aglio

PREPARAZIONE

In un'ampia padella, fate soffriggere l'aglio (ed eventualmente un po' di peperoncino) con un filo d'olio, poi aggiungete la polpa di pomodoro in pezzettoni e le olive denocciolate. Salate leggermente, eliminate l'aglio e lasciate cuocere coperto (se necessario, di tanto in tanto, unite qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta). Aggiungete i filetti di tonno ben sgocciolati solo a fine cottura e mescolate delicatamente.

Intanto cuocete le linguine in abbondante acqua bollente e salata, scolatele al dente (conservate mezzo bicchiere di acqua di cottura) e trasferitele subito nella padella con il sugo di tonno. Fate salatare qualche secondo a fiamma viva (se necessario, aggiungete l'acqua messa da parte, poca alla volta), fino a condire bene la pasta

Servite subito.