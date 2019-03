Lasagne con broccoli: golose e facili da preparare

Le lasagne bianche con broccoli sono un piatto gustoso e d'effetto che conquisterà di certo tutti i vostri commensali. Vediamo insieme come prepararle.

INGREDIENTI per 4 persone

250 g di sfoglie di lasagne fresche (se non comprate la pasta fresca, date un bollo alle sfoglie in acqua salata per un minuto, poi trasferitele su un panno umido prima di disporle nella pirofila da forno)

500 ml di besciamella (se non avete la vostra ricetta, trovate la nostra in fondo alla pagina, nelle note)

500-600 gr di broccoli baresi (peso già puliti)

1 spicchio d'aglio

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva

60 gr di parmigiano grattugiato

150 gr di provola affumicata ben gocciolata o fior di latte

PREPARAZIONE

Lavate per bene le cime dei broccoli e lessatele pochi minuti in acqua bollente. In un'ampia padella fate imbiondire uno spicchio d'aglio (che poi eliminerete) con 2-3 cucchiai di olio. Con un mestolo forato scolate e trasferite i broccoli nella padella. Coprite e lasciate cuocere finché saranno ben morbidi. Aggiungete di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua se necessario. Aggiustate di sale e pepe.

In una pirofila da forno (meglio se trasparente, per un maggiore effetto scenografico) versate un mestolo di besciamella, non troppo densa, e fate in modo che tutta la superficie ne sia ricoperta. A questo punto sistemate una accanto all'altra le lasagne, sovrapponendo di poco i bordi di ogni sfoglia (se non si tratta di quella grande, unica).

Distribuitevi sopra un po' di besciamella, metà dei broccoli, aggiungete la provola tagliata a dadini, poi spolverate con del parmigiano. Procedete ancora con uno strato di lasagne, besciamella, broccoli, provola e parmigiano. Infine, completate con uno strato di lasagne ricoperto solo di besciamella. Spolverate con il parmigiano rimanente e infornate a 190° (forno già a temperatura) per circa 30 minuti o finché non si sarà formata una gustosa crosticina dorata in superficie. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire, per riuscire a tagliare delle belle fette compatte.

NOTE:

Ricetta besciamella: 30 gr di burro, 50 gr di farina, 1/2 l di latte, sale q.b., un pizzico di noce moscata grattugiata (facoltativa)

Fondete il burro in una casseruola, togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata, mescolate con una frusta a mano e poi rimettete sul fuoco, mescolando fino ad avere un bel composto bruno, a questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a mescolare finché la salsa non si addensa. Salate e aggiungete noce moscata poco prima che il composto arrivi a ebollizione