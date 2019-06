La ricetta napoletana dello “Stocco con le patate”

Lo stocco (o coroniello in napoletano) con le patate è un secondo piatto tipico della cucina partenopea. Può sembrare strano che in una città di mare si faccia uso del pesce conservato, ma lo stoccafisso è sempre stato molto apprezzato dal palato dei napoletani. Importato insieme al baccalà per la prima volta nella penisola nel periodo delle Repubbliche Marinare, iniziò a diffondersi a Napoli agli inizi del 1500. In quel periodo era considerato una “pietanza per poveri” e nella città partenopea se ne consumava tanto non solo per il suo costo contenuto, ma anche perché, con la Controriforma, la Chiesa aveva proibito il consumo di carne nei giorni comandati, determinando un aumento della domanda di pesce che i soli prodotti ittici locali non riuscivano a soddisfare. Così, per rispondere alla elevata domanda di pesce, si cominciarono a importare grosse quantità di stocco e baccalà, alimenti molto sazianti, economici e facili da conservare. Dopo aver ripercorso brevemente la storia di questo pesce così amato dai partenopei, vi proponiamo la ricetta dello stocco con le patate, un piatto fresco e gustoso, ideale per le calde giornate estive.

Ingredienti per 4 persone:

1 filetto di stocco da 1 kg

4 patate

1 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Mettete in ammollo il filetto di stocco per 3 giorni avendo cura di cambiare l’acqua 2 volte al giorno. Tagliate il filetto in tranci e tenetelo da parte. Pelate le patate e tagliatele a cubetti. Fatele rosolare in una padella con uno spicchio di aglio e un filo di olio. Salate, pepate e aggiungete qualche mestolo di acqua. Dopo 15 minuti aggiungete i tranci di stocco e continuate la cottura per altri 15 minuti. Aggiustate di sale se necessario. Servite il pesce con il sugo e le patate guarnendolo con una manciata di prezzemolo tritato.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi