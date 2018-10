Un ragù senza carne è possibile: ecco la ricetta vegana

Avete mai pensato di cucinare un ragù senza carne? I vegani che non vogliono rinuciare al gusto del ragù hanno trovato la soluzione. In questa videoricetta Stefano Manfredo, cuoco del ristorante vegano in pieno centro storico 'O Grin, ci mostra come realizzare un tipico piatto napoletano sostituendo il seitan alla classica carne.

Stefano parteciperà alla seconda edizione di Moviemmece, il cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture che avrà luogo dal 19 al 27 ottobre a Napoli, precisamente al teatro Nest di San Giovanni a Teduccio. La manifestazione è dedicata al cibo inteso come veicolo di conoscenza e scambio interculturale, strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori. E' promosso da Associazione Fuori dal Seminato, Associazione Gioco Immagine e Parole e Cooperativa Sociale Mandacarù grazie al sostegno del MiBAC e di SIAE.

Showcooking e workshop sulle cucine del mondo si alterneranno a proiezioni di film che avranno al centro sempre il cibo. Stefano Manfredo sarà protagonista, il 22 ottobre alle 18, del laboratorio NapoVegana, in cui riproporrà piatti tipici della tradizione partenopea senza, però, l'utilizzo di carni e derivati.

(colonna sonora "Straight" da www.bensound.com)