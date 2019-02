Isabella de Cham porta le sue pizze fritte a Sorrento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Basilico Italia, il brand sorrentino di “Pizza, Pasta e Cuoppo”, dà appuntamento a tutti gli appassionati e intenditori della buona cucina a mercoledì 6 febbraio alle ore 20.00. Ospite della serata sarà Isabella De Cham, giovane e talentuosa pizzaiola napoletana che, dal suo nuovo locale, nel cuore del Rione Sanità, porterà a Sorrento una montanarina con la genovese; la Iova: montanara con salame finocchiona, pesto artigianale, pomodorino dry e gocce di stracciata; il Filoncino Donna Isabella, con provola, caciocavallo, rucola, zest di limone e pepe. Dalla squadra di Basilico Italia, l’affiancheranno Gianni Scotto e Pino Langellotti, che proporranno due novità: la Pizza Adamante, con crema di pomodori pizzuti gialli, baccalà, scarola e caiazzane essiccate (Presidio Slow Food) e la Pizza Ancora con provola affumicata, fior d'Agerola, scarola riccia, colatura di alici di Cetara e noci di Sorrento. Dulcis in fundo, la De Cham porterà in degustazione una delle ultime nate dalla sua continua sperimentazione sugli impasti e gli abbinamenti: la Millefritta, una millefoglie fritta condita con rivisitazione di pastiera e servita con nocciole e confettura di albicocche, messa a punto il collaborazione con la sua collaboratrice, Imma Verde. A Sorrento, in questo multicolorato locale nel pieno centro della città, là dove sono le sale dello storico Cinema Teatro Armida, l’accesso alla serata sarà a numero limitato, per prenotazioni: tel. 081 8772040