Hosomaki: la video-ricetta del founder di Giappo

Sushi a casa? Facile, basta saperlo fare!

Una ricetta semplice per imparare le basi dell’oggetto del desiderio culinario mondiale: il sushi! Partiamo dall’etimologia: “hoso” vuol dire piccolo in giapponese, per cui va messo un solo ingrediente all’interno, per non renderlo troppo grande. “Maki” vuol dire arrotolare, perché per realizzarlo ci vuole il makisu, un tappetino di bambù, unico strumento di lavoro che servirà, oltre ad un coltello. In Giappone si usano i coltelli con lama che tagliano da un solo lato, questo permette un taglio migliore e anche più complesso. Ma vediamo quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparare l'hosomaki.

Ingredienti per il riso sushi:

sale

zucchero

aceto di riso

alga Nori

​Ingredienti per l’hosomaki:

1 lt di acqua

1 kg di riso

300 ml di aceto di riso

125 gr zucchero

30 gr sale

1 pezzo di alga Kombu

15 gr salmone

Procedimento:

Preparare il riso per il sushi. Usare riso originario o comune, con più amido rispetto ai nostri tradizionali. Risciacquare 5/6 volte il riso sotto l’acqua corrente finché l’acqua non risulta trasparente. Aggiungere un quantitativo di acqua pari a quello del riso. Aggiungere un pezzo di alga Kombu (serve a insaporire): sciacquarla e tagliuzzarla per farle rilasciare il sapore. Mettere a bollire il riso in una cookie rice o in una pentola. La cookie rice si spegnerà da sola quando il riso è pronto. La pentola, invece, deve raggiungere il bollore e poi restare per altri 15 minuti circa su fuoco medio. Il tempo dipende dal tipo di fuoco, quindi non ci si può regolare con l’orologio, ma bisogna guardare il riso e controllare che abbia assorbito tutta l’acqua. Quando è pronto il riso, togliere l’alga Kombu e metterla in un contenitore. In Giappone si usa l’hangiri, un recipiente di legno di cipresso, che serve a garantire al riso una perfetta traspirazione. In alternativa si può usare qualsiasi recipiente. Mischiare, intanto, in un pentolino su fuoco basso l’aceto di riso, con zucchero e sale, finché questi ultimi non si saranno sciolti. Versare l’aceto condito sul riso in modo uniforme. Fare raffreddare velocemente finché non si raggiunge la temperatura corporea, la migliore per preparare il sushi. Prendere un’alga Nori, tagliarla a metà e adagiare su di essa il riso (circa 90gr), coprendo il 90% dell’alga. Lasciare uno spazio lungo la linea del bordo per poter chiudere perfettamente il roll. Inserire l’ingrediente prescelto: noi, generalmente, utilizziamo il salmone, il pesce più richiesto dagli occidentali, ma non il preferito dai giapponesi. Il pesce va prima abbattuto con un abbattitore professionale per 24 ore, in casa con freezer tradizionale per 4 giorni. Arrotolare con il makisu, in alternativa si può utilizzare, se non si ha la stuoia di bambù, anche la carta forno.Tagliate il roll ricavando 6 o 8 rotolini. Ecco pronto il vostro hosomaki!

Per la video-ricetta

">CLICCA QUI