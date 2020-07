Happy hour a Sorrento con agrumi, nocillo, spuma di bufala e basilico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La selezione pensata appositamente per questo inizio stagione 2020 prevede aperitivi inediti, sia alcolici che analcolici, che attingono al ricco patrimonio dei prodotti del territorio, affiancati agli intramontabili della mixology. Ogni giorno, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 21.00, sarà possibile degustare, tra gli altri: il Nerone, un cocktail a base di gin, arricchito con nocillo aromatizzato al caffè e sciroppo di arancia rossa. Molto particolare e aromatica è la versione “gastronomica” di un classico a base di vodka: il Bloody Ham, preparato con una vodka aromatizzata al prosciutto di Parma barricato, succo di pomodoro, lime, sale, pepe, spuma di bufala e basilico disidratato. Non mancano gli analcolici, tra cui il Prosit Summer: un tripudio di agrumi sorrentini con una base di arancia e limone, centrifugato di fragola e latte di mandorla. Drink e i cocktails possono essere sempre accompagnati da una carrellata di finger food e appetizers: fiori di zucca ripieni, crostini con lardo aromatizzato, ricche selezioni di prosciutti serviti con grissini tirati a mano, montanare con mortadella al pistacchio e tante altre specialità. Il sabato e la domenica, anche come piacevole alternativa al pranzo tradizionale, ci si può concedere un ricco brunch selezionando qualcuna tra le numerose proposte pensate ad hoc dallo chef della casa.

