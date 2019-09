Guida pizzerie d'Italia: è casertana la migliore

E' Pepe in Grani di Marcianise la pizzeria più apprezzata d'Italia per la Guida di settore del Gambero Rosso. Il locale precede La Filiale a l'Albereta di Erbusco, in provincia di Brescia; poi quattro pizzerie napoletane: La Notizia, 50 Kalò, La Notizia (il secondo locale) e Salvo.

Per tutti loro, sono arrivati i famigerati 3 spicchi. Era sicuramente l'annuncio più atteso nella giornata di presentazione della Guida alle pizzerie d'Italia 2020, che si è tenuta al Circolo Canottieri di Napoli. Il capoluogo partenopeo e la regione Campania trainano la lista di 120 pizzerie selezionate dai curatori. In grande crescita le regioni del Nord, come Veneto e Lombardia.

Sempre più importanti le partnership, come quelle di Acqua Sanpellegrino e Rovagnati. E proprio l'azienda del prosciutto cotto ha lanciato un contest per le pizzerie italiane: "Chiunque voglia può inviarci la sua ricetta di pizza gourmet che preveda l'utilizzo di Gran Biscotto. Considerato che il prosciutto è il terzo ingrediente più usato sulla pizza, che il settore sta evolvendo e che i consumatori vogliono mangiare sempre meglio, crediamo sia giusto utilizzare il prosciutto cotto più amato dagli italiani.

La giornata è cominciata con i premi speciali per i pizzaiuoli che si sono contraddistinti per meriti particolari, come miglior impasto, miglior emergente, ricerca e innovazione. Dopo le premiazioni e la presentazione della Guida, si è passati a momenti di degustazione e dimostrazione. Chiusura con un galà serale durante il quale gli astanti hanno potuto testare le creazioni dei maestri pizzaiuoli.