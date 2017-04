Ghepo: uscito nei migliori digital store il suo album d’esordio “selfie made”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nei migliori digital store "Selfie Made", l'album d'esordio di Ghepo, rapper emergente ma con un baglio di esperienza notevole, già posizionato fra le prime 20 in classifica iTunes, della scena campana, in particolare nella provincia di Salerno. "Selfie Made", titolo che riprende l'ironia dei giorni nostri immortalando un momento non più con lo smartphone, appunto Selfie, ma con la musica, è prodotto da DEE ELL e pubblicato da Cento's Empire Music e contiene la versione Unplugged di "Lasciami". Ghepo è di San Marzano sul Sarno,in provincia di Salerno, con il padre e la madre. Fin da piccolissimo si è appassionato alla musica grazie ad una collezione di dischi invidiabile, messa insieme dai genitori. Si definisce riservato, si vergogna quando qualcuno parla bene di lui. Il suo sogno è costruire la sua vita intorno alla musica.

