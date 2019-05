Dalla carbonara al vitello tonnato: i nuovi gusti del gelato

Grande appuntameto per gli amanti del gelato. A Napoli, sulla terrazza dell'Hotel Mediterraneo sono arrivati i migliori gelatai d'Italia per la seconda edizione dei Tre Coni di Gambero Rosso. Non sono mancate le sorprese, come le proposte innovative di gelati al gusto di carbonara e di vitello tonnato.

In molti hanno mostrato delle vere opere d'arte, come il gelato che rappresenta la spiaggia nera di Maratea. Si difende benissimo la Campania, sempre al vertice del gelato italiano, che ha messo in mostra le prelibatezze della Penisola sorrentina, basate sui tradizionali agrumi e sulle imperdibili creme al cioccolato e alla nocciola.