Apre a Portici Gattò Cat-Bistrot, il locale pensato (anche) per i gatti

Sarà inaugurato giovedì 14 marzo Gattò Cat-Bistrot, il primo nel suo genere nel napoletano. Il locale sorgerà a Portici, in viale d'Amore, 29, nei pressi della fermata della vesuviana 'Bellavista'. "Ci piaceva molto l'idea di creare un gioco di parole tra il nostro amato felino e il piatto tipicamente napoletano", spiegano i titolari del locale attraverso la pagina facebook. "Rappresentiamo una cucina dagli ingredienti variegati, che possa accontentare davvero tutte le esigenze: dai vegetariani a gli intolleranti al lattosio o al glutine, passando per le pietanze vegan. Gattò è un luogo pensato e progettato come un’oasi di pace e relax: non solo cibo e felini, ma un ambiente informale e familiare, in cui potersi fermare e concedersi una lettura dalla nostra libreria a scaffale aperto. Un vero invito a prendere una pausa dalla routine, distendersi e prendere del tempo per sé".

