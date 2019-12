Gamberoni gratinati su foglia di limone: l’antipasto di Capodanno

Se non avete ancora definito il menù di Capodanno, ecco un'idea originale e gustosa che stupirà i vostri ospiti. I gamberoni gratinati su foglia di limone è un piatto tipico napoletano, semplice e veloce da preparare, ma nello stesso tempo delicato e raffinato. Lo potete servire come antipasto o come secondo, a voi la scelta. I gamberoni (da acquistare freschi) vengono puliti, conditi con del pangrattato aromatizzato e poi fatti gratinare nel forno. Il risultato è un piatto raffinato e dal sapore unico! Ecco tutti i passaggi per prepararlo.

Curiosità:

La cottura su foglia di limone appartiene alla cultura culinaria flegrea che propone spesso abbinamenti tra prodotti dell’orto e prodotti del mare sempre in una veste “arrangiata” ma intelligente dove “‘ro limone manco ‘a foglia si jetta” (del limone non si butta neanche la foglia).

Ingredienti per 4 persone:

8 gamberoni

8 foglie grandi e non trattate di limone

2 limoni

1 spicchio di aglio

300 g di pane raffermo

qualche foglia di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Pulite i gamberoni tenendo la testa (se preferite potete sgusciarli). Eliminate dal dorso la sacca intestinale e sciacquateli sotto acqua corrente. Conditeli con sale, pepe, olio e lasciateli marinare per 10 minuti. Tostate il pane e grattugiatelo. Passateli nel mixer con lo spicchio di aglio sbucciato e le foglie di prezzemolo. Su una teglia da forno adagiate le foglie di limone e sopra i gamberoni. Cospargeteli con la mistura di pane e ponete in forno preriscaldato a 180°C per 5 minuti. Prima di servire irrorate con il succo di limone.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi