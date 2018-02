Frittelle di Carnevale al limone: sofficissime e veloci

Croccanti fuori e sofficissime dentro, dal delicato sapore di limone: le frittelle di Carnevale sono un dolce super goloso e velocissimo da preparare. Andranno a ruba!

INGREDIENTI PER 3/4 PERSONE

200 gr di farina

3 tuorli d'uovo a temperatura ambiente

120 ml di latte a temperatura ambiente

20 ml di limoncello (o succo di limone filtrato)

70 gr di zucchero

la buccia (lavata e asciugata) grattugiata di un limone grande o di 2 piccoli bio

1 cucchiaino di lievito per dolci

olio di semi per friggere

zucchero a velo per decorare

PREPARAZIONE

In una terrina capiente, setacciate la farina e aggiungete il latte, i tuorli, lo zucchero e il lievito. Mescolate fino ad ottenere una pastella omogenea. Unite anche il limoncello e la buccia di limone e mescolate ancora. Dovrete ottenere la consistenza di una pastella liscia per zeppoline (come vedete in foto), se occorre, quindi, unite ancora un poco di latte poiché la consistenza puà variare leggermente a causa della dimensione dei tuorli.

Intanto, in una padella, portate l'olio (abbondante) alla temperatura giusta per friggere (fate una prova con un pizzico d'impasto, per vedere se siete pronti alla cottura). Immergete delicatamente piccole porzioni d'impasto con l'aiuto di un cucchiaio, senza esagerare con le quantità. Cuocete 4-5 frittelle alla volta, rigirandole spesso.

Tiratele via con un mestolo forato quando saranno ben cotte e avranno preso un bel colore brunito. Adagiatele su un piatto coperto da carta assorbente.

Potete mangiarle calde o a temperatura ambiente, ricoperte di zucchero a velo.

NOTE: potete aromatizzare le vostre frittelle anche all'arancia (sostitute la buccia di limone con quella di arancia e il limoncello con liquore o succo di arancia).