Frittata di patate al forno: sofficissima e golosa

La frittata cotta in forno è molto golosa, ma allo stesso tempo un poco più leggera di quella tradizionale. Per renderla ancora più deliziosa, in questa versione abbiamo aggiunto patate e formaggio filante.

Per le patate, abbiamo scelto una cottura leggera, al fine di non appesantire il piatto. Se preferite, però, potete anche cuocerle in padella con un filo d'olio e del cipollotto.

INGREDIENTI (stampo tondo 24-26 cm - per 4 persone)

5 uova

50 ml di latte (noi abbiamo scelto quello scremato)

3 patate grandi (circa 500 gr)

sale

olio extra vergine di oliva

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

150 di formaggio filante (oppure provola, fiordilatte....)

pepe (facoltativo)

erba cipollina

PREPARAZIONE

Pelate le patate, lavatele, asciugatele e tagliatele in fette sottili. Cuocetele in acqua bollente e salata finché non saranno morbide (ma non lasciatele sfaldare, le fette devono rimanere intere). Lasciatele intiepidire e intanto tagliate il formaggio in fette non troppo doppie.

In una terrina, battete le uova con il latte, il sale, l'erba cipollina ed eventualmente il pepe. Foderate lo stampo con carta forno e versatevi dentro metà del composto di uova. Distribuite metà delle fette di patate, fate un secondo strato con il fiordilatte, aggiungete un cucchiaio di parmigiano grattugiato e poi fate un altro strato con le restanti fette di patate. Irrorate tutto con il rimanente composto di uova e completate con una spolverata di parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 200° per 30-35 minuti o finché la frittata non sarà ben cotta e dorata. Mangiate la vostra frittata con patate al forno calda o a temperatura ambiente, è sempre ottima... perfetta anche da portare in gita!