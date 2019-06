La fresella: in tavola la regina dell'estate

D'estate, la voglia di mettersi ai fornelli o accendere il forno è sempre molto poca, fortunamente le alternative 'fredde' e golose sono tante e la fresella è una di queste, anzi... la regina tra queste!

Non c'è, certo, bisogno di ricette per condire una buona fresella napoletana, per questo motivo non faremo altro che fornirvi qualche suggerimento, qualche piccola idea per trasformarla in un piatto completo e anche molto bello da servire.

Il piatto da portata

Per prima cosa, vi suggeriamo di scegliere bene il piatto da portata. Largo, spazioso, meglio se chiaro, che faccia risaltare gli splendidi colori dei prodotti estivi che utilizzerete per il condimento, come il rosso vivo del pomodoro o il verde del basilico.

Anche servire la vostra fresella su un letto di morbide insalatine o di pungente e saporita rucola, può essere un'ottima idea per rendere ancora più invitante e completo il vostro piatto.

Quanto bagnare la fresella?

Non c'è una risposta sola a questa domanda, dipende certamente dai gusti. Il consiglio è di non esagerare per non perdere la croccantezza tipica della fresella, basterà, quindi, passarla sotto l'acqua per pochi secondi

Infine... il condimento

Potete optare per la semplicità con pomodorini rossi, ben lavati e tagliati a metà e conditi con un pizzico di sale e di origano e un bel giro di olio extravergine di oliva, oppure, come vedete in foto, potete optare per un condimento a base di pomodorini, filetti di tonno sott'olio ben sgocciolati (di buona qualità), basilico fresco, qualche oliva, olio extravergine di oliva e un pizzico si sale. Per questo tipo di condimento, in particolare, consigliamo una fresella integrale, più rustica e dal sapore deciso.

Importantissima la scelta dell'olio: extravergine di oliva e di ottima qualità.

Potete anche scegliere un condimento tipo 'caprese', con pomodorini, basilico e mozzarella.

Per il resto, spazio alla fantasia e al vostro gusto personale...