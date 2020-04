Focaccine al rosmarino sofficissime e veloci

Sofficissime, veloci e facili da prepare: sono tutte da provare queste focaccine al rosmarino senza lievitazione.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per circa 10 focaccine

300 gr di farina (+ q.b per la spianatoia)

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva (+ q.b. per spennellare)

130 ml di acqua

20 ml di latte

sale q.b.

rosmarino

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

Preparazione

In una ciotola, mettete la farina e aggiungete l'olio, il lievito, il latte e piano piano l'acqua. Iniziate a mescolare con una forchetta, aggiungete anche il sale e continuate a mescolare.

Trasferite il composto sulla spianatoia leggermente infarinata, lavoratelo ancora fino a formare una palla liscia ed elastica. Stendete con il matterello fino a ottenere una sfoglia alta circa mezzo centimetro. Con un coppasta (da 10 cm) o con una tazza ricavate tanti dischi. Disponeteli, non troppo vicini tra loro, sulla leccarda rivestita con carta forno. Spennellate le focaccine con un poco d'olio, decoratele con il rosmarino e poi cuocetele in forno già caldo a 180° per 15-20 minuti. Fate attenzione alla cottura che dipenderà da quanto sono grandi le vostre focaccine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servite le vostre focaccine calde o a temperatura ambiente: sono ottime per accompagnare salumi, formaggi e verdure.