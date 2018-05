Focaccine di patate e zucchine, sfiziose e golose

Sfiziose e molto golose, queste focaccine di patate e zucchine saranno perfette per un pranzo o una cena informale tra amici o in famiglia.

Con le dosi che di seguito vi indichiamo, noi abbiamo ottenuto 8 focaccine di 8 cm di diametro

Vediamo insieme come prepararle:

INGREDIENTI

400 gr di patate

2 cucchiai di fecola di patate

2 cucchiai di farina (+ quella necessaria per la spianatoia)

sale e pepe q.b.

1 zucchina grande o due piccole

1/4 di cipolla

80 gr di provola affumicata (o fiordilatte, scamorza...)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva (+ q.b. per la cottura delle zucchine e per irrorare le focaccine prima di infornarle)

pangrattato q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa, lavate bene e cuocete le patate. Con tutta la buccia, mettetele in una pentola con acqua fredda e poi portate a bollore. Portate a cottura, dovranno essere molto morbide.

Mentre cuociono le patate, spuntate e lavate le zucchine, tagliatele a cubetti molto piccoli. Affettate sottilmente la cipolla e mettetela a soffriggere in un'ampia padella con l'olio. Aggiungete le zucchine, fate rosolare mezzo minuto, salate poco, poi coprite con un coperchio e portate a cottura, senza farle sfaldare (occorreranno pochi minuti). Lasciate intiepidire.

Quando le patate saranno cotte, pelatele e passatele ancora calde nello schiacciapatate (oppure schiacciatele bene con una forchetta). Mettetele in una terrina ampia e aggiungete 2 cucchiai d'olio, la fecola, la farina, sale, pepe (se vi piace) e parmigiano e impastate fino a formare un panetto liscio e compatto (eventualmente aggiungete ancora un poco di farina se le vostre patate dovessero risultare un po' 'acquose').

Con un foglio di carta forno ricoprite una teglia da forno, spennellatela con un goccio di olio e poi spolverizzate tutto con il pangrattato. Intanto, stendete un altro foglio di carta forno sul tavolo o sulla vostra spianatoia, infarinate leggermente e stendete il vostro impasto di patate (noi lo abbiamo fatto facilmente con le mani, ma potete anche usare un matterello, se preferite). Ricavate tanti dischetti (in numero pari) con un coppapasta (oppure usate un bicchiere o una piccola coppetta).

Spostatene la metà sulla teglia e mettete al centro di ognuno un po' di zucchine (ben colate e senza esagerare) e un paio di cubetti di provola. Chiudete con i dischi rimanenti e sigillate bene i bordi (noi ci abbiamo ripassato il coppapasta per rendere le focaccine molto regolari). Stendete anche l'eventuale l'avanzo di impasto alle patate e formate altre focaccine.

Distribuite abbondante pangrattato sulla superficie di ogni focaccina, irrorate tutto con un filo d'olio e cuocete in forno già caldo a 190° per circa 20 minuti o finché non saranno ben dorate.

Sfornate le vostre foccaccine, attendete che intipidiscano acquistando così più "consistenza" (troppo bollenti sono molto morbide) e poi servitele.