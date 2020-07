Focaccia soffice con pomodoro e zucchine

Buonissima e sofficissima, la focaccia con pomodoro e zucchine è perfetta in ogni occasione: anche da portare in spiaggia!

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (per 2 focacce da circa 26-28 cm):

600 gr di farina

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida circa 350 ml

sale q.b.

3-4 gr di lievito di birra fresco

farina di semola q.b. per la spianatoia (non è indispensabile, ma è consigliata)

200 ml di passata di pomodoro

300 gr di Fiordilatte di Agerola (tenetelo un'ora in frigo prima di utlizzarlo)

2 zucchine

parmigiano grattugiato q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida (presa dal totale), unite l'olio e lavorate energicamente. Continuate a lavorare aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta (la quantità necessaria può leggermente variare) e una presa di sale finché l'impasto non sarà liscio ed elastico.

Dividete in due l'impasto, lavorate ogni panetto ancora 30 secondi e poi lasciateli lievitare in ambiente tiepido su un piano pulito e spolverato con un poco di semola, coperti da uno strofinaccio pulito, per almeno 3-4 ore (anche di più se necessario, l'impasto deve aumentare molto di volume. Se volete velocizzare, dovrete aumentare la dose di lievito nell'impasto, ma ricordate che ne perderete un po' in digeribilità).

Intanto, preparate le zucchine: mondatele, lavatele e asciugatele. Tagliatele in fette sottili e poi grigliatele.

Quando i panetti saranno ben lievitati, stendetene uno alla volta con le mani, ognuno nel proprio stampo che avrete prima spennellato bene con un poco d'olio. Lasciate lievitare ancora circa 40 minuti, poi conditele (lasciando libero un cm dal bordo) con qualche cucchiaio di passata di pomdoro (fate uno strato sottile in modo che il sapore non prenda il sopravvento su quello delle zucchine), fette di zucchina arrostita, un po' di sale, parmigiano e ancora un filo d'olio. Cuocete in forno già caldo a 220° per 15-20 minuti circa. Aggiungete la provola a pezzetti e infornate di nuovo, giusto il tempo che si sciolga un poco. Verificate sempre, prima di sfornare, che la focaccia sia ben cotta: i tempi di cottura varieranno anche in base alla loro grandezza.

Questa focaccia è buonissima da servire subito, calda e filante, ma anche da mangiare a temperatura ambiente... ad esempio durante una gita al mare!

