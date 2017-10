Focaccia con patate: alta e soffice

INGREDIENTI (stampo tondo 28 cm)

Per l'impasto:

200 gr di farina 00

150 gr di farina 1

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida 200-250 ml

sale q.b.

1/4 di cubetto di lievito di birra fresco

Per la farcitura:

400 gr circa di patate

200 gr di fiordilatte di Agerola ben gocciolato (o provola di Agerola)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

rosmarino

sale e pepe

olio extra vergine di oliva q.b.

PREPARAZIONE

Preparate l'impasto morbido della focaccia: disponete le farine a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida, unite il sale e l'olio e lavorate energicamente. Continuate a lavorare aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta finché l'impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, per almeno 3 ore (anche di più se necessario, l'impasto deve aumentare molto di volume. Il tempo di lievitazione dipenderà anche dalla temperatura dell'ambiente).

Una volta che l'impasto sarà ben lievitato, ungete leggermente lo stampo e stendetelo delicatamente all'interno, allargandolo man mano con le mani fino a fargli raggiungere il bordo. Con i polpastrelli, poi, effettuate delle piccole pressioni su tutto l'impasto che ungerete leggermente con un pennellino. Lasciate lievitare ancora 15-20 minuti mentre vi dedicate a preparare le patate per la farcitura.

Sbucciate, lavate e affettate le patate molto sottili (aiutatevi con una mandolina), distrbuitele sulla superficie della focaccia, lasciando libero mezzo cm dal bordo. Salate, aggiungete un pizzico di pepe (se vi piace), il parmigiano, il rosmarino e condite con un filo d'olio.

Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti (verificate spesso la cottura). A cottura praticamente ultimata, tirate fuori dal forno la vostra focaccia, aggiungete una dadolata di fiordilatte e finite di cuocere giusto il tempo utile a far sciogliere il latticino.

Sfornate e servite la vostra focaccia calda o a temperatura ambiente, come preferite.