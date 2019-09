Focaccine velocissime in padella con pomodoro e mozzarella

Ecco un'altra semplice e golosa variante monoporzione della focaccia in padella, le cui mille versioni spopolano sul web.

Velocissime da preparare perché non richiedono tempi di lievitazione (grazie all'uso del lievito istantaneo) e non necessitano del forno... queste focaccine ripiene di pomodoro e mozzarella sono perfette per le vostre cene estive con gli amici o la famiglia.

INGREDIENTI (5 focaccine di media grandezza)

300 gr di farina (+ q.b. per la spianatoia)

140 ml circa di acqua

sale q.b.

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva (+ q.b. per la padella)

1 cucchiaio di latte

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate

Per farcire:

200 gr di salsa di pomodoro già cotta e condita

100 gr di mozzarella ben gocciolata (oppure provola affumicata o formaggio filante)

PREPARAZIONE

In una terrina mettete la farina, l'acqua, il sale, l'olio, il latte, il lievito istantaneo e impastate fino ad ottenere un bel filoncino morbido.

Dividete il filoncino in 10 parti (o anche di più se volete delle focaccine più piccole, ma sempre in numero pari). Appiattite ogni pallina con il matterello e poi procedete a farcirne la metà con salsa e un paio di cubetti di mozzarella (mettete la farcia al centro, lontano dai bordi e non esagerate).

Coprite con i dischi di pasta rimanenti e sigillate benissimo i bordi premendo anche con i rebbi di una forchetta. Spennellate con un poco d'olio il fondo della padella, adagiate 4 foccaccine alla volta (o tutte quelle che entrano nella vostra padella) e cuocete a fuoco dolce (coperto, meglio se con un coperchio in vetro) circa 5 minuti (finché la base sarà ben dorata), poi giratele e, sempre coperto, cuocete ancora 4-5 minuti.

Verificate comunque che la pasta sia ben cotta prima di trasferire le focaccine sul piatto di portata e procedere alla cottura delle altre. Servite le vostre focaccine calde e filanti oppure a temperatura ambiente, sono sempre ottime!

