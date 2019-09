'E mulignane sott'olio: la ricetta napoletana

Un delizioso contorno tutto napoletano, ideale per accompagnare un secondo di carnne, farcire un panino o condire una bruschetta. Un'antica ricetta, quella delle melanzane (o mulignane, in dialetto) sott’olio alla napoletana, veloce e facile da preparare: come vedremo i passaggi tramandati dalle nostre nonne sono pochi e semplici. La tradizione vuole che la conserva venga preparata a fine estate - quindi siamo nel periodo ideale - per poi consumare le melanzane nella stagione invernale. Vediamo qual è la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

2 kg di melanzane lunghe

1 l di aceto di vino bianco

1,5 l di acqua

2 spicchi di aglio

2 peperoncini

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Tagliate le melanzane in listarelle dello spessore di 1/2 centimetro. Disponetele in uno scolapasta e salatele abbondantemente. Coprite con un peso e lasciatele riposare per circa 2 ore in modo che perdano acqua. Asciugate bene con uno straccio. In un’ampia padella fate abolire l’aceto e l’acqua (regolate eventualmente le proporzioni in base al vostro gusto aumentando la quantità d’acqua per ridurre l’acidità). Versateci le melanzane e fate cuocere per circa 3 minuti. Scolate con una schiumaiola e lasciate raffreddare. Una volta fredde strizzatele accuratamente con le mani. Preparate un trito di aglio e peperoncino. In barattoli sufficientemente capienti alternate le melanzane, un pò del trito e ricoprite di abbondante olio extravergine di oliva. Ripetete l’operazione fino a riempire completamente il barattolo. Assicuratevi che non siano formate delle bolle d’aria. Lasciate riposare per circa 15 giorni controllando costantemente che il livello dell’olio sia sufficiente a coprire le melanzane.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi