Dolci senza cottura: 10 ricette facili e veloci

Biscotti secchi, savoiardi, creme a base di formaggio, panna o yogurt e poi frutta fresca, secca o sciroppata, creme spalmabili di tanti gusti diversi.

I dolci senza cottura sono un concentrato di creatività e golosità, ma con tempi di preparazione brevissimi. Torte fredde e mattonelle perfette per il periodo estivo in cui accendere il forno può non essere il massimo.

Ecco tante idee per preparare golosi DOLCI SENZA COTTURA, facili e veloci:

1. Iniziamo con un golosissimo SEMIFREDDO alla STRACCIATELLA: fresco, delizioso, facile da preparare e che non ghiaccia in freezer. Pochissimi ingredienti per un risultato davvero eccezionale. Ottimo da preparare anche con un poco di anticipo e da tenere sempre pronto, da servire quando volete. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Proseguiamo la nostra carrellata di dolci senza cottura ancora con un SEMIFREDDO, ma questa volta AL CAFFE' CON PAVESINI. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. Piacevolissime, soprattutto in estate, le torte con aggiunta di frutta e nei dolci senza cottura è possibile gustarla in tutta la sua freschezza. La MATTONELLA AL MELONE, delicata e veloce, vi conquisterà al primo assaggio. Per realizzarla, noi abbiamo scelto un melone "giallo" e una bagna all'amarena, per un bel contrasto di sapori e colori. Voi potete spaziare con gusto e fantasia, creando anche versioni alternative. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Ancora frutta fresca per la deliziosa e super scenografica MATTONELLA ALLE FRAGOLE. Strati di savoiardi, una fresca crema al formaggio e tante dolcissime fragole: bellissima da vedere e buonissima da gustare, si prepara in 10 minuti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

5. I più golosi, non potranno perdersi la TORTA FREDDA AL PISTACCHIO. Un tripudio di sapori. Un gusto intenso, ma al contempo delicato (grazie a una crema a base di ricotta). Una torta fredda tutta da provare, anche perché, ancora una volta, si prepara davvero in un lampo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

6. Biscotti, caffè e una crema di formaggio e panna per una variante del tradizionle (e straordinario) 'tiramisù': la TORTA FREDDA AL CAFFE' VELOCISSIMA è da non perdere per tutti gli amanti dei classici, con un pizzico di leggerezza in più. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

7. Torniamo ai gusti freschi e delicati con la TORTA FREDDA RICOTTA E AMARENE. Un accostamento delizioso e fette di torta che sembreranno dolci nuvole. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

8. Sapore intenso e tanti strati di golosità per la TORTA FREDDA ALLO YOGURT E CREMA DI NOCCIOLE. Buonissima, amata soprattutto dai più piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

9. Non può mancare un dolce al cucchiaio, anzi... al cucchiaino: le COPPETTE DI CHEESECAKE ALLE FRAGOLE. Fresche, belle, golose e sfiziosissime. Dolci monoporzioni che conquisteranno tutti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10. Chiudiamo con la MATTONELLA DI SAVOIARDI, NUTELLA E PISTACCHIO. Un'assoluta golosità, ovviamente velocissima da preparare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial