Dolci con le mele: 7 ricette facili e golose

I dolci con le mele sono amati da tutti, grandi e piccini.

Crostate, soffici torte, ciambelloni o piccoli muffin: le mele sono perfette per realizzare (e decorare) ogni tipo di dolce e sempre con risultati davvero golosi.

Ecco allora, 7 ricette di dolci con le mele facili e veloci da prepare in casa:

1. Partiamo con una classica, ma sempre graditissima da grandi e piccini, CROSTATA DI MELE E MARMELLATA. Una sinfonia di sapori freschi e golosi, assolutamente perfetta per la merenda. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Assolutamente da provare i MUFFIN SUPERSOFFICI ALLE MELE. Dolcetti morbidissimi, profumatissimi e con tante mele, perfetti da accompagnare a tè, spremute o tisane. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. Velocissime, facilissime e super buone, anche le nostre SFOGLIATINE ALLE MELE. Una golosa base di pasta sfoglia farcita di mele, arricchita da mandorle a lamelle. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Dal sapore fresco e delicato, LA TORTA DI MELE, LIMONE E MANDORLE conquisterà anche i palati più difficili. Sofficissima e profumatissima, è un piacere da non farsi scappare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

5. Alta e morbidissima, ma senza burro né olio: LA TORTA DI MELE E MASCARPONE è una vera delizia che potrete prepare con pochi ingredienti e in pochissime mosse. Perfetta per la colazione o la merenda di tutta la famiglia. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

6. Senza latte né burro, ma sofficissima e golosissima anche la nostra CIAMBELLA AL SUCCO DI FRUTTA E MELE. Fresca e saporita, conquisterà soprattutto i più piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

7. Infine, vi suggeriamo la nostra TORTA 7 VASETTI CON MELE E NOCI. Una torta morida, umida e dal gusto particolarissimo, è davvero deliziosa e semplicissima da preparare perché come nella classica e nota torta dei 7 vasetti, si utilizza il vasetto (vuoto e pulito) dello yogurt come unità di misura e non occorre nemmeno la bilancia per pesare gli ingredienti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial