Dolci con le fragole: tante idee per la Festa della Mamma (e non solo)

Belle, fresche, golose: le fragole sono ingrediente e decorazione perfetta per torte, crostate e tanti altri dolci... soprattutto per quelli da preparare in occasione della Festa della Mamma.

Un meraviglioso frutto che si abbina con tanti sapori: da quello delicato e fresco del limone a quello corposo e avvolgente del cioccolato.

Ecco, allora, tante idee per realizzare tanti diversi dolci con le fragole facili, belli e supergolosi:

- Partiamo con una bellissima TORTA CON CREMA AL LIMONE, PANNA E FRAGOLE. Un dolce composto da ingredienti semplici, con preparazioni facili da realizzare, per un risultato davvero eccezionale. Due strati di soffice pan di spagna, con una bagna e una crema pasticcera delicata al limone e una decorazione di ciuffi di bianca e soffice panna, con una cascata di fragole. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Se il tempo è poco, o semplicimente non vi va di accendere il forno, ma volete comunque un dolce bello e gustoso, la MATTONELLA ALLE FRAGOLE è la soluzione giusta per voi. Strati di savoiardi bagnati con limoncello (o succo di amarena) e una crema golosissima al formaggio e fragole. Una variante del classico (e buonissimo) tiramisù, decorato con tante meravigliose fragole. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un classico senza tempo è l'abbinamento cioccolato e fragole, ed ecco che lo troviamo nella buonissima CROSTATA DI RICOTTA, FRAGOLE E CIOCCOLATO. Un guscio di fragrante pasta frolla, farcito con una crema di ricotta e gocce di cioccolato fondente, decorato con tante fragole. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Anche la variante alle FRAGOLE E LIMONE della classica TORTA MIMOSA, è perfetta come dolce da preparare per la festa della mamma. Con l'aggiunta della nota fresca e delicata del limone e la bontà e bellezza della fragole, il tipico dolce di marzo diventerà perfetto anche per questo periodo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un altro classico sempre attuale e sempre buonissimo è la MILLEFOGLIE. Ve la proponiamo in due varianti farcita con CREMA PASTICCERA E FRAGOLE (Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial), oppure, ancora più facile e veloce, ripiene di golosi strati di RICOTTA E FRAGOLE. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Chiudiamo con un altro dolce davvero buonissimo: la SBRICIOLATA AL LIMONE E FRAGOLE. 'Briciole' morbide e saporite di pasta frolla, una crema pasticcera delicata al limone e tante fragole a completare una crostata davvero bella e gustosa. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial