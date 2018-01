Cuori di sfoglia dal ripieno goloso: idea veloce per San Valentino

Se avete bisogno di preparare un dolcetto di San Valentino all'ultimo momento, ecco l'idea che fa per voi: i cuori di sfoglia dal ripieno goloso. Pochi ingredienti e poco tempo per un risultato bello e gustoso.

Questi deliziosi dolcetti sono ovviamente perfetti in tante altre occasioni e potrete variare sempre la farcitura, per un risultato sempre sorprendente.

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

marmellata, confettura o crema di nocciole q.b.

latte per spennellare + zucchero semolato (o di canna)

zucchero a velo per decorare

PREPARAZIONE

Srotolate la sfoglia e con un tagliabiscotti ritagliate i vostri cuoricini (se non avete il tagliabiscotti adatto, non vi scoraggiate: disegnate un cuore di circa 6-7 cm di altezza su della carta forno, ritagliatelo eliminando con le forbici anche i segni della matita e usatelo come cartamodello sulla sfoglia, ritagliando i cuoricini con un coltellino a lama liscia e punta sottile)

Farcitene la metà con il ripieno scelto (nei nostri c'è marmellata di arance biologica) senza esagerare, lasciando o bordi liberi. Spennellate i bordi con un po' di latte e poi ricoprite con i restanti cuori. Sigillate bene con i rebbi di una forchetta e bucherellate leggermente la superficie. Spennellate ancora con il latte e spolverizzate con lo zucchero semolato. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 15-20 minuti o finché i dolcetti saranno ben gonfi e dorati. Fate attenzione, il tempo di cottura dipenderà dalla misura dei vostri cuori.

Sfornate, mettete i cuori a raffreddare su una gratella per dolci e poi decorateli con zucchero a velo.