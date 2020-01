E' in arrivo febbraio, il mese dell'Amore e degli Innamorati... e che si tratti del partner, di amici o familiari, regalare un dolcetto fatto in casa è sempre un bellissimo modo per dimostrare il vostro affetto.

Questi cuori di cioccolato ripieni di crema al pistacchio saranno, di certo, un dono tenero e goloso, adatto a tutti gli 'amori' della vostra vita

Ingredienti per 8-10 cuoricini (a seconda della misura dei vostri stampini)

1 uovo a temperatura ambiente

80 gr di zucchero

130 gr di farina

30 gr di cacao amaro

2 cucchiaini di lievito per dolci

50 gr di burro fuso (intiepidito)

90 ml di latte a temperatura ambiente (oppure 70 ml di latte e 20 ml di Rum)

i semini di mezza bacca di vaniglia (oppure 1 cucchiaino di estratto)

crema spalmabile al pistacchio q.b.

per decorare: gocce di cioccolato o granella di pistacchio q.b.

Preparazione:

Iniziate fondendo il burro a bagnomaria e poi lasciatelo intiepidire.

Montate l'uovo con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete la vaniglia, il latte e il burro fuso e continuate a mescolate, poi unite anche la farina setacciata con cacao e lievito. Otterete un composto sodo e spumoso.

Distribuite un cucchiaio di composto in ogni stampino a cuore (già imburrato e infarinato), adagiate al centro un cucchiaino colmo di crema spalmabile al pistacchio e poi ricoprite con un paio di cucchiaini del restante impasto al cioccolato. Gli stampini dovranno essere pieni al massimo per 3/4 (non oltre). Infine decorate la superficie di ogni cuoricino con gocce di cioccolato o con granella di pistaccio.

Cuocete in forno già caldo a 175° per 15 minuti circa. Verificate la cottura, prima di sfornare, con uno stecchino che, infilato nel cuore del dolcetto, dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare i cuoricini al cioccolato e pistacchio e poi sformateli su un'alzatina o su un bel piatto da portata. Sono perfetti anche da regalare, confezionati in una bella scatola di latta (magari a tema 'San Valentino).

