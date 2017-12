A Napoli apre "Cucinà" il primo store di cucina naturale e biologica

Sano e gustoso. E’ questo il binomio di ‘Cucinà’, il primo store di cucina naturale e biologica che apre a Napoli, nel quartiere Vomero.

Il progetto gastronomico, realizzato dalla famiglia Varriale, si propone di offrire una sana alimentazione che allo stesso tempo sia allegra, gustosa, che soddisfi anche i più golosi. Nello store, che aprirà i battenti l’8 dicembre in via Cilea, ci sarà un vero e proprio menù naturale per ogni momento della giornata: dalla colazione al pranzo, passando per lo spuntino fino ad arrivare alla cena.

‘’Il nostro obiettivo – ha spiegato Salvatore Varriale – è riuscire a far mangiare sano e nutriente senza dover rinunciare al gusto perché mangiare deve essere e restare un piacere, deve dare soddisfazione. In questi ultimi anni – ha aggiunto – il cibo salutare è spesso stato associato a diete ‘punitive’, a sacrifici. Noi invece vogliamo dimostrare che mangiare sano può essere appagante per il palato’’.

Un risultato che si ottiene avendo attenzione non solo alla qualità delle materie prime utilizzate, ma anche ai metodi di cottura che ‘’non devono essere invasivi ma rispettosi del prodotto così da conservarne tutte le proprietà nutrizionali’’. La sfida di Cucinà è riuscire a catturare anche i più giovani spesso attratti dallo street food american style.

‘’Attraverso il gusto – ha spiegato Varriale – dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che mangiare sano può essere altrettanto divertente e piacevole’’. Una cucina che strizza dunque l’occhio alla salute.

‘’Il cibo – ha evidenziato il nutrizionista Walter Polerino – deve essere la nostra prima medicina’’. Alla presentazione, ha partecipato anche il presidente della Municipalità Vomero-Arenella, Paolo De Luca, che ha espresso soddisfazione per l’apertura di una nuova attività sul territorio ‘’soprattutto perché coniuga qualità, genuinità ed ecosostenibilità’’.