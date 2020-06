Nasce il canale culinario di Tina Colombo: nella prima puntata la pasta e patate

"Dopo tante richieste nasce il mio canale Youtube, la cucina di Tina. Soprattutto per cucinare tante cose buonissime ai nostri mariti". Così Tina Colombo introduce il suo canale Youtube, che all'esordio, in meno di 24 ore, collezione oltre 13mila visualizzazioni. La puntata d'esordio è registrata in compagnia del marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, e riguarda la realizzazione di un piatto tipico partenopeo: la pasta e patate. Nello specifico, il piatto preparato dai due è nella versione con la provola.

