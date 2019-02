La cucina di Napoli in 150 ricette della tradizione partenopea

E' uscito in tutte le librerie "La Cucina di Napoli" di Maria Teresa Di Marco e Lydia Capasso, nuovo volume della collana Cucina Regionale di Guido Tommasi Editore, dedicato alle ricette storiche partenopee. Il libro raccoglie oltre 150 ricette, che non solo illustrano le preparazioni, ma raccontano la storia di come una tradizione popolare, ingegno del poco e del niente, si è intrecciata ai percorsi aristocratici della corte borbonica, segnata dall'influsso spagnolo ma soprattutto francese, generando piatti sontuosi come i timballi, i sartù o la pasticceria raffinatissima. Le ricette sono accompagnate da bellissime foto, che invogliano il lettore a cimentarsi subito nella preparazione dei piatti.

"Sono napoletana, ma vivo a Milano. Scrivo libri di cucina per Guido Tommasi editore, il più importante del settore. Sono felice di aver parlato di Napoli in questo libro, con la coautrice Maria Teresa Di Marco, perchè la cucina partenopea è ricca, aristocratica, popolare e allo stesso tempo povera e ricca. Il piatto che amo di più è la pizza di scarola, mi ricorda la mia infanzia. La preparava sempre una assistita di mio nonno medico, Elvira, che ha continuato a portarcela, anche quando lui non c'era più. Quando è deceduta anche la signora Elvira, mi sono trovata un giorno su un treno a parlare di lei e incredibilmente, di fianco a me, ho scoperto che c'era la figlia. E' stato incredibile", racconta a NapoliToday Lydia Capasso, autrice del libro.

"Le foto inserite nel libro sono state scattate in molte città, a Napoli ovviamente e in particolare nella penisola sorrentina, di cui sono originaria, a Milano, Barcellona e in Sicilia. Milano, devo dire che mi ha accolta benissimo, mi ha dato delle opportunità che probabilmente non avrei avuto altrove. Mi ha consentito di fare davvero ciò che mi piace", conclude l'autrice.

Lydia Capasso è una restauratrice con il pallino del cibo. Risale al 2008 Tzatziki a Colazione, il blog di ricette che ha aggiornato regolarmente per anni e che ora giace abbandonato. Ha collaborato con Gazza Golosa, con Dispensa e con la guida di Identità Golose. Oggi scrive di gastronomia e cucina per il Corriere della Sera, ha una rubrica di pasticceria su Cook, il mensile del Corriere, ed è al suo quinto libro con Guido Tommasi.