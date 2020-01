Crostini per l'aperitivo: tre idee veloci e sfiziose

Veloci da preparare, ricchi, sfiziosi, golosi... i crostini di pane farciti sono perfetti per accompagnare cocktail e bibite nel vostro aperitivo 'fatto in casa'.

Se ne possono realizzare di molti tipi, per accontentare tutti i gusti. Oggi ve ne suggeriamo tre, di diverso genere e di sicuro successo. Serviteli su un bel tagliere di legno e, se volete un aperitivo ancora più ricco, accompagnate con un vassoio di salumi affettati o con delle golose pizzette fritte (clicca qui per la ricetta).

Per la base di tutti i crostini, vi suggeriamo di utilizzare una baguette morbida: tagliatela in fette sottili circa 1,5 cm e tostate in forno caldo a 200 gradi per pochissimi minuti (devono solo scaldarsi e tostare, non bruciarsi o farsi troppo duri).

1. Crostini classici con pomodoro e basilico: in una ciotola mettete i pomodorini (che avrete ben lavato) tagliati a piccoli pezzi, qualche pezzettino di aglio tagliuzzato molto fine (se lo gradite), un po' di basilico fresco sempre tagliuzzato, sale e un filo d'olio extra vergine di oliva. Mescolte bene e con un cucchiaino condite i crostini ancora caldi, facendo attenzione che ogni crostino abbia ogni ingrediente, come vedete in foto.

2. Crostini con burro e salmone affumicato: spalmate un po' di burro sui crostini caldi e poi aggiungete un paio di pezzetti di salmone affumicato affettato, tagliato all'incirca della misura della base di pane. Abbondate con il salmone, in modo che il crostino sia molto gustoso.

Per questo tipo di crostino, potete anche sostituire il burro con un formaggio spalmabile o con un velo di maionese.

3. Crostini con burro e filetti di acciughe: come per quelli al salmone, spalmate sui crostini caldi un po' di burro, poi aggiungete un filetto d'acciuga per ogni base di pane.

E poi... spazio alla fantasia!

Clicca qui per scoprire tante ricette perfette per l'aperitivo o l'antipasto