Un guscio di delizosa frolla friabile con un ripieno super goloso: la crostata con Nutella e mascarpone è una merenda tutta da gustare.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

Per la pasta frolla:

300 gr di farina

1 uovo + 1 tuorlo

120 gr di burro

100 gr di zucchero

1 cucchiaino raso di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per il ripieno:

300 gr di mascarpone

80 gr di zucchero a velo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

3-4 cucchiai abbondanti di Nutella (o della vostra crema spalmabile alle nocciole preferita)

Preparazione:

Disponete sulla spianatoia la farina a fontana, al centro mettete il burro a piccoli tocchetti e iniziate a lavorare con la punta delle dita, finché non avrete ottenuto un composto 'sabbioso', poi aggiungete uova, zucchero (meglio se prima lo riducete a velo con un mixer), lievito e i semini di vaniglia. Amalgamate gli ingredienti lavorando con la punta delle dita, delicatamente e per breve tempo, fino a formare una palla. Schiacciatela leggermente e avvolgete con pellicola trasparente per alimenti. Riponete in frigo per 30-40 minuti

Riprendete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, tagliate un terzo dell'impasto e tenetelo da parte. Stendete la frolla con un matterello sulla spianatoia spolverata di farina, fino a formare un disco di circa mezzo centimetro.

Posizionate il disco nello stampo da crostata foderato con carta forno (oppure imburrato e infarinato) facendolo salire anche lungo i bordi, tagliate poi tutta la frolla in eccesso e mettetela da parte. Bucherellate leggermente il fondo con una forchetta.

In una terrina, mescolate il mascarpone con lo zucchero a velo e la vaniglia. Versate la farcia nel guscio di frolla. Ricoprite con 3-4 cucchiai di Nutella e livellate bene.

Stendete il resto della pasta frolla e procedete a ritagliare delle strisce di uguale spessore, poi disponetele sulla crostata formando la tradizionale griglia.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura della frolla che dovrà essere dorata in modo uniforme (anche alla base). Sformate la vostra crostata solo quando sarà completamente fredda.

NOTE: i più golosi possono aggiungere anche un cucchiaio di gocce di cioccolato fondente alla crema al mascarpone

