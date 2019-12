Crostata di Natale: il dolce delle feste

Sulla tavola natalizia, in ogni famiglia, non mancheranno di certo i gustosissimi piatti e dolci della nostra meravigliosa tradizione. Accanto a questi, però, si può stupire i nostri ospiti anche con qualche dolce diverso.

Oggi vi proponiamo una crostata di Natale, buona e tradizionale nel ripieno (con una farcia a base di crema di ricotta e confettura di ciliegie) e bella e più innovativa nella decorazione, con tante stelle di frolla e una cascata di ribes.

Vediamo insieme come preparare la crostata di Natale:

Ingredienti (stampo 24 cm)

Per la pasta frolla:

300 gr di farina + q.b. per la spianatoia

125 gr di burro morbido

120 gr di zucchero

la buccia di un limone piccolo biologico (lavata e grattugiata)

1 uovo intero + 1 tuorlo

un cucchiaino raso di lievito per dolci

Per la farcitura:

250 gr di ricotta asciutta (tenetela in frigo, in un colino, per un'oretta prima di usarla)

2-3 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

400 gr circa di confettura di ciliegie (oppure altra confettura rossa: fragola, frutti di bosco, amarene)

Per decorare:

qualche grappolo di ribes rosso (oppure more, lamponi...)

foglie di menta

zucchero a velo

Preparazione

Iniziamo preparando la frolla:

Disponete la farina a fontana e al centro mettere il burro morbido a piccoli tocchetti, lo zucchero, il lievito e la buccia grattugiata del limone. Lavorate gli ingredienti con la punta delle dita, delicatamente, poi aggiungete anche le uova e continuate a lavorare, poco e rapidamente, fino a formare un panetto liscio, compatto e non appiccicoso. Ricoprite il panetto di frolla con pellicola per alimenti e mettetelo in frigo per 30-40 minuti.

Intanto, in una terrina, lavorate a crema la ricotta con due cucchiai di zucchero. Assaggiate per verificare se è dolce abbastanza per i vostri gusti e poi aggiungete l'estratto di vaniglia.

Con un cucchiaio, lavorate anche un poco la confettura, in modo che sia più morbida e semplice da spalmare.

Siamo già pronti per comporre la crostata di Natale:

Riprendete la frolla dal frigo, privatela della pellicola trasparente, mettete da parte circa un terzo del panetto (vi servirà per realizzare le stelle di copertura) e stendete il resto con un matterello tra due fogli di carta forno aiutandovi anche con una spolverata di farina, fino a formare un disco alto circa mezzo centimetro.

Posizionate la frolla nello stampo da crostata foderato con carta forno (oppure imburrato e infarinato) facendolo salire anche lungo i bordi (un paio di cm). Con una forchetta, poi, pareggiate bene il bordo per renderlo regolare. Bucherellate la frolla con i rebbi di una forchetta, spalmate un paio di cucchiai di confettura sulla base e poi versate tutta la crema di ricotta. Livellate bene la superficie con una spatola o con il dorso di un cucchiaio. Aggiungete sopra la restante confettura (fatelo a cucchiaite sparse, così sarà più semplice coprire tutto) e livellate bene, in modo che la superficie risulti rossa. Verificate di nuovo che i bordi di frolla siano a livello con la farcia, in caso contrario, tagliate via la pasta in eccesso.

Ora stendete il resto della frolla e procedete a ritagliare delle stelline di mezzo cm di spessore. Se non avete un tagliabiscotti a forma di stella, potete anche creare semplicemente un cartamodello sulla carta forno.

Posizionate le stelline su un solo lato della crostata, coprendo circa 2/3 della supericie. Lasciate una striscia libera per completare poi la decorazione con il ribes.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 40-45 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura della frolla che dovrà essere dorata in modo uniforme (anche alla base). Se le stelle in supericie, in cottura, dovessero iniziare a dorare troppo, poggiate sopra un foglio di carta forno e proseguite la cottura.

Trasferite la crostata sul vassoio solo una volta che sarà completamente fredda o rischierete di romperla. Decorate con i grappoli di ribes, le foglie di menta e una spolverata di zucchero a velo. Buon appetito e Buone Feste!

NOTE: Potete variare la farcitura, sostituendo la crema di ricotta con una crema pasticcera oppure una al mascarpone