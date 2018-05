Crostata di mele e marmellata

La crostata di mele è un classico senza tempo. Ottima in tutte le varianti.

Ecco una versione arricchita da golosa marmellata di arance e resa "croccante" dall'aggiunta di mandorle e amaretti.

INGREDIENTI (stampo 26 cm)

Per la frolla morbida:

300 gr di farina

120 gr di zucchero

120 gr di burro

1 uovo intero + 1 tuorlo

la scorza (lavata e grattugiata) di mezzo limone biologico

1 cucchiaino scarso di lievito per dolci

PER LA FARCITURA

150 gr di marmellata o confettura (noi abbiamo usato una marmellata di arance amare, creando un goloso contrasto di sapori)

3 mele grandi

1 cucchiaio di limoncello (o di succo di limone)

una decina amaretti

40-50 gr di mandorle a granella

30 gr di mandorle a lamelle

1 cucchiaio di zucchero

zucchero a velo per decorare (facoltativo)

PREPARAZIONE

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, al centro mettete lo zucchero ridotto prima a velo in un mixer insieme alla buccia di limone, poi il burro tagliato a piccoli cubetti, l'uovo, il lievito. Lavorate tutto rapidamente con la punta delle dita finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati (potete anche utilizzare una planetaria con la frusta a foglia). Formate una palla con l'impasto, avvolgetelo con la pellicola per alimenti e mettete in frigo a riposare per mezz'ora.

Togliete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, stendetela con un matterello aiutandovi con un po' di farina per evitare che si attacchi al piano di lavoro fino a formare un disco di circa mezzo centimetro.

Posizionate il disco nello stampo da crostata foderato con carta forno (oppure imburrato e infarinato) facendolo salire anche lungo i bordi, tagliate poi tutta la frolla in eccesso e mettetela da parte. Bucherellate leggermente il fondo con una forchetta. Versate la marmellata sulla base della crostata e livellate bene, aggiungete gli amaretti sbriciolati e le mandorle a granella.

Sbucciate le mele e tagliatele a fette sottili. Irrorate le fette di mele con il limoncello (o con il limone) e poi disponetele a raggiera sulla base della crostata. Spolverizzate con lo zucchero.

Stendete con il matterello la frolla in eccesso e con un tagliabiscotti della forma che più vi piace create tanti piccoli biscottini (i nostri, come vedete in foto, sono a forma di fiore, ma potrete realizzare anche cuori, stelle o semplici cerchi). Distribuite i biscottini sul bordo della crostata, accavallandoli leggermente. Mettetene qualcuno anche nel centro. Distribuite le lamelle di mandorle sulle mele rimaste scoperte dalla frolla.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 40-45 minuti. Verificate comunque la cottura prima di spegnere il forno, controllate che la frolla sia ben dorata in modo uniforme. Lasciate raffreddare completamente la crostata prima di sformarla e decorarla, eventualmente, con poco zucchero a velo.