Un "guscio" di frolla e un ripieno goloso: la crostata con crema al cioccolato è la merenda perfetta per grandi e piccini. Un peccato di gola che, ogni tanto, ci si può concedere.

In questa versione, abbiamo dato un tocco in più al dolce decorandolo come un prato fiorito (con fiori, foglie e farfalle in frolla), ma voi potete optare anche per la tradizionale griglia.

INGREDIENTI

per la frolla morbida (stampo 24 tondo o rettangolare 25x20 circa)

300 gr di farina + q.b. per la spianatoia

130 gr di burro

120 gr di zucchero

1 uovo intero + 1 tuorli

1 cucchiaino di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia

Per la farcitura: mezzo litro di crema pasticcera al cioccolato extrafondente (se non avete la vostra ricetta, trovate la nostra in fondo alla pagina, nelle note)

PROCEDIMENTO

Per prima cosa preparate la crema, versatela in una terrina in vetro, copritela con pellicola a contatto e lasciatela intiepidire.

Preparate la frolla:

Disponete sulla spianatoia la farina a fontana, al centro mettete il burro a piccoli tocchetti, le uova, lo zucchero (vi sarà più facile da lavorare se prima lo riducete a velo con un mixer), il lievito e i semini di vaniglia. Amalgamate gli ingredienti lavorando con la punta delle dita, delicatamente. Lavorate l'impasto, sempre delicatamente e per breve tempo, fino a formare una palla. Schiacciatela leggermente e coprite con pellicola trasparente. Riponete in frigo per mezz'ora.

Riprendete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, mettete da parte un terzo del panetto che vi servirà per realizzare le strisce o i decori e stendete il resto con un matterello tra due fogli di carta forno aiutandovi anche con una spolverata di farina, fino a formare un disco o un rettangolo di circa mezzo centimetro.

Posizionate la frolla stessa nello stampo da crostata foderato con carta forno (oppure imburrato e infarinato) facendolo salire anche lungo i bordi (un paio di cm). Bucherellate la frolla con i rebbi di una forchetta e poi versate all'interno tutta la farcia e livellate bene la superficie.

Ora stendete il resto della frolla e procedete a creare i vostri decori (noi abbiamo realizzato fiori, foglie e farfalle con appositi stampini) oppure le strisce per formare la tradizionale griglia.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura della frolla che dovrà essere dorata in modo uniforme (anche alla base).

Trasferite la crostata sul vassoio solo una volta che sarà completamente fredda o rischierete di romperla.

NOTE

Per la Crema pasticcera al cioccolato:

1/2 l di latte

3 tuorli d'uovo

80 gr di farina

120 gr di zucchero

una bacca di vaniglia

150 gr di cioccolato extrafondente

PROCEDETE aprendo la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraendo i semini. Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno i semini e il baccello di vaniglia. Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli, un filo di latte caldo e mescolate. Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate finché la crema non si sarà addensata per bene.

Quando la crema sarà densa al punto in cui desiderate, togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato tritato. Mescolate bene e rapidamente fino a che la crema non sarà di nuovo liscia.