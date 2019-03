Crema pasticcera: la ricetta base per farcire torte, bignè e crostate

A base di tuorli d'uovo, latte, farina (o amido di mais) e zucchero, la crema pasticcera è golosissima e perfetta per farcire pan di spagna, bignè, crostate e moltissimi altri dolci.

Vediamo insieme come prepararla

INGREDIENTI (mezzo litro di crema)

1/2 l di latte

3 tuorli d'uovo

80 gr di farina

130 gr di zucchero

una bacca di vaniglia (oppure 1 cucchiaino di estratto)

PREPARAZIONE

Aprite la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraendo i semini. Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno i semini e il baccello di vaniglia. Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli, un filo di latte caldo e mescolate.

Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate con una frusta finché la crema non sarà giunta al bollore e si sarà addensata per bene.

Quando la crema sarà densa al punto in cui desiderate, togliete dal fuoco e versatela in una terrina in vetro, copritela con pellicola a contatto e lasciatela raffreddare.