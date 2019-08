Cotolette veloci di patate e zucchine al forno ripiene di formaggio filante

Queste 'cotolette' di patate e zucchine al forno sono golosissime, ma anche semplici e veloci da preparare perché non richiedono la cottura di nessun ingrediente prima di essere messe al forno.

E per renderle ancora più gustose, le abbiamo farcite con del fioridilatte, ma voi potete usare anche provola o un altro formaggio filante

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti (6/7 cotolette)

2 patate grandi

2 zucchine grandi (o 3 medie)

sale e pepe (facoltativo) q.b.

1 cucchiao colmo di parmigiano

1 cucchiaio colmo di pangrattato

1 cucchiaino di origano (facoltativo)

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

100-150 gr di fiordilatte (o provola, formaggio filante)

Pangrattato per la panatura + olio extra vergine di oliva

Preparazione

Sbucciate, lavate e grattugiate le patate con la grattugia a fori larghi. Strizzate bene per elimare l'acqua in eccesso e mettetele in una terrina. Ripetete l'operazione con le zucchine: spuntatele, lavatele e grattugiatele, poi strizzatele bene e aggiungetele alle patate.

Condite con sale e pepe, olio, parmigiano, pangrattato e origano. Mescolate bene.

A questo punto siete già pronti per formare le vostre cotolette. Potete procedere in due modi: a mano o con dei coppapasta tondi di 10 cm per avere delle cotolette tutte uguali.

Se procedete a mano, prendete un mucchietto d'impasto e appiattitelo sul palmo della mano. Aggiungete al centro una fettina di fioridilatte o di formaggio e coprite con un altro mucchietto di impasto. Modellate la cotoletta dandole forma tonda e poi passatela nel pangrattato. Mettetela su una leccarla foderata con carta forno e procedete così fino a terminare l'impasto. Irrorate le cotolette di patate e zucchine con un filo d'olio e cuocete in forno ventilato già caldo a 190-200° per 20-25 minuti, finché non saranno ben cotte e dorate.

Se volete procedere con i coppapasta, spolverate di pangrattata la carta forno posta sulla leccarda, poi sistemate il coppapasta e mettetevi dentro un cucchiaio di impasto. Schicciate bene, farcite con il fioridilatte o con il formaggio, coprite con altro impasto e schiacciate bene. Procedete così fino alla fine dell'impasto. Spolverate tutte le cotolette con abbondante pangrattato, irrorate con un filo d'olio e cuocete in forno ventilato già caldo a 190-200° per 20-25 minuti, finché non saranno ben cotte e dorate.

Servite le vostre cotolette di patate e zucchine al forno calde o fredde, sono sempre buonissime.

