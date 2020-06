Cosce di pollo in padella con sugo di pomodoro

Le cosce di pollo in padella sono amatissime anche dai bambini, con l'aggiunta di un buon sughetto di pomodoro, poi... sono davvero un secondo golosissimo, ma anche facile da preparare.

Potete, poi, accompagnare le vostre coscette di pollo con i contorni più disparati: patate, peperoni,

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 3 persone:

6 coscette di pollo

400 gr di pomodori pelati (o polpa di pomodoro)

2 cucchiai di olio extra verdine di oliva

1/2 bicchiere di vino bianco

sale e pepe (facoltativo) q.b.

origano q.b.

una cipollina novella (oppure mezza cipolla)

Preparazione

Affettate sottilmente la cipollina novella e mettetela a soffriggere in un'ampia padella con l'olio. Aggiungete le coscette di pollo già pulite e fatele rosolare su tutti i lati, rigirandole per un paio di minuti. Unite il vino bianco e fate sfumare, poi aggiungete i pomodori pelati (che avrete prima tagliuzzato grossolanamente) oppure la polpa di pomodoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiungete un pizzico di origano e lasciate cuocere a fuoco dolce, coperto, finché il pollo non sarà ben cotto e morbido. Rigirate di tanto in tanto e, se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua. Per la cottura del pollo ci vorranno circa 40 minuti (prima di mangiarlo, verificate sempre che il pollo sia ben cotto all'interno, aprendo una coscetta e constatando che lo sia anche vicino all'osso). Pochi minuti prima di spegnere il fuoco, togliete il coperchio, salate e (se lo gradite) aggiungete un poco di pepe. Servite il vostro pollo ben caldo e super morbido.