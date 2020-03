Sorbillo insegna a fare la pizza fritta (VIDEO)

In tempo di quarantena i napoletani hanno bisogno di attività che li tengano impegnati. Così, Gino Sorbillo ha deciso di mostrare in un video la ricetta della vera piazza fritta. Il video è girato dalla food blogger Sonia Peronaci (Giallo zafferano): "In questo momento particolare condivido con voi una ricetta che potete replicare anche a casa. Condividilo anche tu per farlo vedere ai tuoi amici affamati" il commento del pizzaiolo napoletano.

