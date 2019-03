Cornetti salati farciti sofficissimi

Questi cornetti salati soffici sono molto golosi e facili da realizzare. Noi li abbiamo farciti con prosciutto cotto e provola, ma voi potete variare il ripieno come vi aggrada (o con formaggi e salumi che avete da smaltire in frigorifero)

Vediamo insieme come preparali:

Per l'impasto morbido:

400 gr di farina 00

250 gr di farina manitoba

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida circa 250 ml

100 ml di latte a temperatura ambiente

sale q.b.

circa 1/3 di cubetto di lievito di birra fresco

Farcitura:

200 gr di prosciutto cotto

150 gr di provola affumicata

olio extra vergine di oliva q.b. per spennellare

PREPARAZIONE

Preparate l'impasto morbido per i cornetti: disponete le farine a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto nel latte e iniziate a lavorate energicamente. Continuate a lavorare aggiungendo l'olio, una presa di sale e l'acqua tiepida un po' alla volta, finché l'impasto non sarà compatto, liscio ed elastico.

Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, per almeno 2 ore (l'impasto deve aumentare molto di volume. Il tempo di lievitazione dipenderà anche dalla temperatura dell'ambiente).

Una volta che l'impasto sarà ben lievitato, stendetelo su una spianatoia leggermente infarinata, prima con le mani e poi, brevemente, con un matterello, dandogli una forma rettangolare. Con una rondella per pizza (o con un coltello dalla lama liscia) ritagliate tanti triangoli tutti più o meno della stessa grandezza. Fate anche piccoli tagli al centro della base.

Farcite, con pezzetti di prosciutto e provola, la base di ogni traiangolo (ma lasciando un poco di spazio dal bordo), allargate un poco l'impasto ai lati e poi procedete arrotolando l'impasto ben stretto. Chiudete bene le estremità laterali e giratele verso l'interno, ottenendo così la forma di un cornetto.

Trasferite i cornetti su una leccarda da forno foderata con carta forno, copriteli con un panno pulito e lasciateli lievitare ancora 30 minuti. Spennellateli tutti con un poco d'olio e cuocete in forno già caldo a 200° per 15-20 minuti, finché non saranno ben cotti e dorati.