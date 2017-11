Conchiglioni ripieni al forno: la ricetta

Oggi vi suggeriamo una ricetta semplice per realizzare un primo piatto bello e molto goloso, perfetto per un pranzo domenicale o in occasioni speciali: i conchiglioni ripieni al forno.

In questa versione, abbiamo optato per un ripieno semplice da realizzare, che non vi porterà via molto tempo ma vi assicurerà lo stesso un ottimo successo in tavola.

INGREDIENTI PER 3 PERSONE (pirofila quadrata 24 cm)

20 conchiglioni (ve ne serviranno 15, ma cuocetene 4-5 in più nel caso qualcuno si rompa in cottura)

1/2 litro di besciamella (se non avete la vostra ricetta, la trovate tra le note in fondo alla pagina)

200 gr di prosciutto cotto in fette sottili

200 gr di fiordilatte di Agerola

2 cucchiai colmi di parmigiano grattugiato

sale q.b.

6-7 noci tritate grossolanamente al coltello (sono facoltative, ma donano al piatto una nota croccante e una marcia in più nel sapore)

PREPARAZIONE

Preparate una besciamella bella fluida. Intanto portate a bollore l'acqua in una grossa pentola. Salate l'acqua bollente e tuffatevi dentro i conchiglioni. Scolateli ben al dente (circa a 3/4 di cottura), in modo che restino ben sodi.

Ora tagliate a cubetti piccoli il fiordilatte e tagliate anche il prosciutto, nella sua vaschetta, in modo che le fette restino sovrapposte (come vedete in foto).

Siamo già pronti per assemblare il nostro piatto:

Distribuite un paio di cucchiai di besciamella sul fondo della pirofila con una manciata di noci tritate.

Procedete ora a riempire (delicatamente, per non romperli) ogni conchiglione: mettete all'interno un cucchiaino di besciamella, qualche pezzetto di noce, un bel quadrato di prosciutto e poi un paio di cubetti di fiordilatte.

Adagiate i conchiglioni nella pirofila, uno accanto all'altro, man mano che li farcite. Completate versando la besciamella rimasta sulla superficie dei conchiglioni ripieni, poi aggiungete ancora qualche noce tritata e il parmigiano grattugiato.



Cuocete in forno già caldo a 180° per 30-35 minuti o finché non si sarà formata una bella crosticina dorata in superficie. Sfornate, lasciate assestare solo qualche minuto e poi servite i vostri conchiglioni ripieni caldi e filanti.

NOTE:

- Ricetta besciamella:

40 gr di burro, 50 gr di farina, 1/2 l di latte, sale q.b., un pizzico di noce moscata grattugiata (facoltativa)

Fondete il burro in una casseruola, togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata, mescolate con una frusta a mano e poi rimettete sul fuoco, mescolando fino ad avere un bel composto bruno, a questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a mescolare finché la salsa non si addensa. Salate e aggiungete noce moscata poco prima che il composto arrivi a ebollizione.

- Per questa ricetta abbiamo considerato porzioni da 5 conchiglioni per ogni commensale, come piatto unico, magari accompagnato solo da un contorno di stagione (e preceduto da un antipasto se si tratta di un'occasione importante). Potete regolarvi diversamente se prevedete anche la preparazione di un secondo.