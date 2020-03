Prodotti freschi consegnati a domicilio: torna il 'Pacco salva dispensa' di Coldiretti

Il circuito Campagna Amica della Coldiretti ha attivato, in tutta Italia, il servizio di consegna a domicilio per far arrivare sulle tavole degli italiani i prodotti a chilometro zero. Il servizio è dedicato soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, relegate in casa in questi tempi di emergenza. Si possono acquistare pacchi di diversi importi (15, 30 o 40 euro), con prodotti freschi e di qualità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un modo - spiegano da Coldiretti - "per evitare lunghe e pericolose file davanti a negozi e supermercati dovute all'emergenza del coronavirus, entrando nel circuito delle consegne a domicilio alimentari aumentate del 97% nell'ultima settimana". Il servizio è attivo a Napoli: qui i pacchi possono essere ritirati anche in alcuni punti raccolta.