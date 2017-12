I cocktail delle feste: 5 ricette da preparare in casa

Non solo spumanti, panettoni e pietanze di ogni tipo. Nelle feste natalizie non possono assolutamente mancare i cocktail a tema. Da sorseggiare al bar, ad un party o da preparare in casa accompagnati da sfiziosi stuzzichini, i drink natalizi sono indispensabili per “riscaldare” ancor di più l’atmosfera di festa di questi giorni. Se non avete idee su quali servire ai vostri ospiti ecco qualche spunto. NapoliToday ha chiesto al bartender napoletano Nicola Di Fusco 5 gustose ricette di cocktail natalizi da preparare in casa.

RED CLAUS

Bicchiere coppa

50cl Gin

20cl Vermouth rosso

15cl Liquore Solerno

2 gocce Christmas Bitter

PUNGOLO

Bicchiere juice

60cl Rum

15cl sciroppo di Passion fruit

15cl sciroppo di granatina

30cl succo di papaya

15cl succo di lime

2/3 foglie di menta

JINGLE BELLS

Bicchiere coppa Martini

15ml Piore Williams&Cognac

30ml Old Tom Gin

15 ml Punt e Mes

1 goccia Orang Bitter

CHRISTMAS EMOTION

Bicchiere juice

60ml Irisc Whisky

15ml sciroppo di zenzero

15ml sciroppo di miele

30ml succo di limone

Completare con Ginger Beer

CHERRY CHAMPAGNE (per un brindisi un pò più originale)

Bicchiere da Champagne