Cocktail di gamberi, l’antipasto natalizio per eccellenza: la ricetta tradizionale

Gamberetti adagiati su un letto di lattuga e ricoperti da salsa rosa. Di cosa stiamo parlando? Dell’antipasto natalizio per eccellenza. Molto in voga negli anni’80, il cocktail di gamberi è una ricetta dal gusto raffinato e per questo adatta a tutte le occasioni più importanti, magari servito all’interno di bicchieri da Cosmopolitan o in ciotoline particolari. Sebbene il procedimento per realizzare questo antipasto sia molto semplice e veloce, il segreto per la sua buona riuscita sta nella scelta degli ingredienti. I gamberi devono essere rigorosamente freschi o, se si scelgono i congelati che siano di buona qualità. Il loro sapore delicato unito a quello deciso della salsa cocktail (o salsa rosa) crea un fantastico mix di sapori. Vediamo come prepararlo..

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di gamberetti

150 gr di maionese

1 cucchiaio di ketchup

1 cucchiaio di senape

1 cuchiaio di salsa Worcester

1 cucchiaio di brandy o cognac

sale

pepe

Procedimento:

Lessate i gamberetti nell'acqua bollente per 3 minuti. Scolateli, aggiungete il sale, il pepe e lasciateli raffreddare. In una ciotola preparate la salsa cocktail (o salsa rosa) mescolando la maionese, un cucchiaio di senape, uno di ketchup, uno cucchiaio di brandy e uno di salsa Worcester. Amalgamate bene il tutto. Versate i gamberetti, ormai tiepidi nella salsa e lasciate il tutto in attesa in frigorifero almeno per un’ora. Prendete dei bicchieri da cocktail, se li avete quelli alti da Martini, fasciateli con le foglie di insalata e versate sopra la salsa rosa con i gamberetti. Guarnite il tutto con qualche coda di gambero tenuta da parte e un po' di prezzemolo o di erba cipollina tritata.