Ciambella variegata al pistacchio e cioccolato

Fare colazione (o uno spuntino goloso durante la giornata!) con una buona ciambella fatta in casa è sempre un piacere... e questa, variegata al pistacchio e cioccolato, saprà davvero regalarvi un sorriso, appena svegli e per tutto il giorno.

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

per il composto base:

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di farina

150 gr di zucchero (bianco o di canna)

100 ml di olio di semi

200 ml di latte

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci vanigliato

Per la metà al pistacchio:

100 gr di farina di pistacchio (o pistacchi tostati e non salati tritati finissimi)

1 cucchiaio colmo di farina

Per la metà al cioccolato:

60 gr di farina

20 gr di cacao amaro

2 cucchiai di latte

Preparazione

Montate con la frusta elettrica le uova con zucchero fino a renderle chiare e cremose, aggiungete la vaniglia, poi a filo l'olio e il latte continuando a mescolare con la frusta elettrica, ma a bassa velocità. Unite ora la farina setacciata con il lievito e mescolate sempre a bassa velocità.

A questo punto dividete il composto (in parti uguali) in due ciotole.

In una parte aggiungete la farina di pistacchio, 1 cucchiaio di farina 00 e mescolate delicatamente. Nella seconda ciotola, invece, aggiungete la farina, il cacao e due cucchiai di latte. Mescolate con le fruste.

Verificate che i due composti abbiano all'incirca la stessa consistenza: se necessario, aggiungete ancora un poco di latte nell'impasto al cacao.

Imburrate e infarinate uno stampo a ciambella di 22-24 cm. Versate prima tutto il composto al pistacchio e poi versateci sopra quello al cioccolato. Variegate delicatamente la superficie con la punta di un coltello.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 30-35 minuti. Tempo e temperatura possono variare leggermente in base al vostro forno, quindi, prima di sfornare fate sempre la prova stecchino che, una volta infilato al centro del dolce, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare, poi sformate la vostra ciambella e, se vi piace, completate con poco zucchero a velo oppure con un glassa al cioccolato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per le ricette di tante ciambelle facili e golose